Nederlandse boeren kunnen zich laten uitkopen vanaf 2.500 mol stikstofneerslag per jaar

Het gaat dan om neerslag binnen 25 kilometer van het bedrijf. Een ‘mol’ is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van neerslaande deeltjes kan worden berekend.

De Nederlandse boeren kunnen vanaf maandag online controleren of hun bedrijf onder de regeling valt. Als dat zo is, maken zij aanspraak op de volgens de Nederlandse stikstofminister Christianne van der Wal “woest aantrekkelijke” uitkoopregeling.

In totaal gaat het om ongeveer 3.000 boeren die onder de aanpak vallen. Ongeveer 60 procent van hen heeft het bedrijf in de provincie Gelderland.

Ook kunnen boeren kijken of zij in aanmerking komen voor verplaatsing van hun bedrijf, of dat zij met innovatie genoeg stikstof kunnen reduceren. Voor regelingen hiervoor komen ongeveer 8.000 boeren in aanmerking. Het ministerie heeft een telefoonlijn opgezet om boeren te helpen bij het maken van een keuze.