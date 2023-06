“Brusselse oplossing”: terras van iconisch café is plots hit op Twitter

Al sinds april wordt gewerkt in het centrum van Brussel. Ook voor de deur van café KFK Hope, de nieuwe naam van het iconische café Kafka, is dat het geval. Vanwege alle versperringen was het voor de uitbaters onmogelijk om nog een terras te hebben. Voor tafels en stoelen was geen plaats.

Nu is die plaats voor tafels en stoelen wel vrijgekomen, zo is te zien op en foto die vlot rondgaat op sociale media. Pal tussen de wegenwerken, op de niet langer verharde straat voor de deur, zitten de cafégangers nu gezellig bijeen. “We zijn dat zelf beginnen doen”, zegt Christiane Canu van KFK Hope. “En dit weekend zagen we dat het echt goed aansloeg. De mensen zitten daar duidelijk graag.”

De foto krijgt heel veel likes en wordt veel geretweet. In hun commentaren erbij komt één ding heel vaak terug. “Typisch Brussels”, “Het meest Brusselse dat ik ooit gezien heb”, “Hoe uitleggen dat je van Brussel bent? Deze foto tonen, en zeggen dat niemand klaagt”: stuk voor stuk hebben ze het over een typisch Brusselse situatie. Dat slaat voor een deel op de mentaliteit van plantrekkers die er in Brussel heerst, zo schrijven enkelen, maar Canu ziet nog een verklaring. “Volgens mij bedoelen ze daarmee: er zijn altijd werken en het gaat maar niet vooruit. We zien geen verandering. Dus zoeken we een oplossing om het toch plezant te maken.”

De werkzaamheden voor de deur van het café zouden afgerond zijn tegen het begin van juli. “Dat is ons beloofd”, zegt Christiane. “Voor het bouwverlof zou het gedaan zijn.” Dat bouwverlof begint in Brussel op 3 juli.