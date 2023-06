De Moor vraagt status van geradicaliseerde Afghaan als vluchteling te herbekijken

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor heeft eind mei aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) gevraagd om de vluchtelingenstatus van een Afghaanse man te heronderzoeken, in nauw contact met het parket en de veiligheidsdiensten. Dat kondigt ze maandag in een mededeling aan.

Het gaat om Jamil Qadery, een Afghaan die de vluchtelingenstatus heeft gekregen. Op Youtube en Twitter verspreidt hij filmpjes waarin hij het talibanregime verheerlijkt. Sommige opnamen zijn op de Brusselse Grote Markt gemaakt, verklaart Kamerlid Georges Dallemagne (Les Engagés) maandag aan Sudinfo. Hij interpelleerde vorige week minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over de zaak.

Nicole de Moor wijst erop dat “de asielprocedure dient om mensen te beschermen die gevaar lopen voor oorlog of vervolging, niet voor wie zich schuldig maakt aan haatspraak. Ik heb het Commissariaat-generaal gevraagd om de vluchtelingenstatus van deze persoon opnieuw te onderzoeken. Het Commissariaat-generaal kan in dergelijke gevallen de vluchtelingenstatus intrekken.”

Het CGVS voert steeds een grondig individueel onderzoek bij het toekennen van de asielstatus. Bovendien wordt voor elke persoon die in België om internationale bescherming vraagt een veiligheidscheck gedaan. Indien er sprake is van haatspraak of ernstige redenen zijn om aan te nemen dat een asielzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid of aan oorlogsmisdaden, kan het CGVS hem uitsluiten van een beschermingsstatus. Dat kan ook nadien wanneer er na het toekennen van de beschermingsstatus bewijzen voor dergelijke feiten opduiken.