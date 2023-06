Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi (86) overleden

De flamboyante ex-premier was vrijdag opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, drie weken nadat hij daar wekenlang op de afdeling intensieve zorg had verbleven. Volgens een verklaring was zijn nieuwe opname voor “geplande onderzoeken in verband met zijn bekende hematologische pathologie”, de chronische leukemie dus.

De broer van Berlusconi en vier van zijn kinderen waren maandag nog naar het ziekenhuis gekomen, net als zijn vriendin Marta Fascina.

Drie keer premier

De mediatycoon was drie keer premier van Italië, het laatst tussen 2008 en 2011, voordat hij voor zes jaar uit de politiek werd verbannen na een veroordeling voor belastingfraude. Hij keerde terug naar de frontlinie van de politiek in 2022 toen hij een zetel in de Italiaanse Senaat won als vertegenwoordiger van de noordelijke gemeente Monza.

Berlusconi was een erg flamboyant persoon die een onuitwisbare stempel drukte op Italië zoals we dat nu kennen. Hij was niet alleen politicus, maar ook mediamagnaat. Hij stond aan de wieg van Mediaset en was eigenaar van meerdere tv-zenders. Met zijn holding werd hij ook eigenaar van voetbalclub AC Milan. Die club verkocht hij in 2017 om derdeklasser Monza te kopen.

Bovendien kwam ‘Il cavaliere’ - zijn bijnaam - veelvuldig in het nieuws door allerlei schandalen, seksfeestjes en rechtszaken. Die schandalen bleven tot aan zijn overlijden verbonden met zijn naam, net als de stoere en niet altijd even vrouwvriendelijke uitspraken waar hij graag mee uitpakte.

Berlusconi had veel relaties en affaires en trouwde driemaal. In 2020 raakte bekend dat hij zijn 49-jaar jongere vriendin Francesca Pascale na een relatie van twaalf jaar liet vallen voor Marta Fascina, een 30-jarig Kamerlid voor Forza Italia en voormalig model. Met haar trouwde hij in maart 2022 en bleef hij samen tot hij zijn laatste adem uitblies.

Gezondheidsproblemen

De jongste jaren sukkelde Berlusconi erg met zijn gezondheid. In 2021 werd hij opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling van de symptomen van long covid. Hij verbleef het jaar daarvoor ook in het ziekenhuis nadat hij het coronavirus had opgelopen. Daarnaast had hij nog een aantal andere gezondheidsproblemen. Zo onderging hij in 2016 een hartoperatie om een aortaklep te vervangen. Op 19 mei werd Berlusconi nog uit hetzelfde ziekenhuis ontslagen na een verblijf van 45 dagen op intensieve zorg voor een longinfectie.

Berlusconi werd 86 jaar en laat vijf kinderen na.