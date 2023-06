Oostenrijks kapitein David Alaba toch inzetbaar tegen Rode Duivels, andere sterkhouder lijkt wel out

David Alaba, de kapitein van Oostenrijk, zal zaterdag kunnen spelen tegen de Rode Duivels. Er stonden vraagtekens achter de naam van de linksback van Real Madrid omdat zijn vrouw hoogzwanger was, maar volgens Oostenrijkse media is de baby dit weekend geboren en sluit Alaba snel aan bij de nationale ploeg.

Marcel Sabitzer, één van de andere sterkhouders, is vermoedelijk wel out. De speler van Manchester United sukkelt met een knieblessure. Hij is wel op het trainingskamp maar de kans dat hij kan spelen zou maar 10 procent zijn.