Nieuwe evacuaties op til voor dreigende vulkaanuitbarsting op de Filipijnen

De Mayon-vulkaan ligt in de oostelijke provincie Albay en spuwt al enkele dagen as en puin. Sinds donderdag komt er ook lava uit de krater. Volgens Philvolcs wijst dat alles op een nakende uitbarsting, die hevig kan zijn. De vulkaan staat op alarmniveau 3, wat betekent dat er magma aanwezig is in de krater en er binnen enkele weken of zelfs dagen een gevaarlijke uitbarsting kan plaatsvinden.

De autoriteiten maanden 2.400 gezinnen vrijdag aan om de gevarenzone te verlaten. Het ging om ongeveer 10.000 mensen. De perimeter moet nu mogelijk nog worden uitgebreid zodat er 14.300 mensen geëvacueerd zouden worden. Als de vulkaan naar alarmniveau 4 gaat moeten 40.000 omwonenden het gebied verlaten.

De Mayon is sinds 1616 ongeveer 50 keer uitgebarsten. De laatste keer gebeurde dat in 2018. Ook toen moesten tienduizenden mensen geëvacueerd worden. De vulkaan staat bekend om zijn perfecte kegelvorm.