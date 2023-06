Club Brugge kondigt komst nieuwe Braziliaanse spits Igor Thiago van Ludogorets aan

Een beeld van iemand met een smartphone met daarop de foto die Igor Thiago (21) enkele weken geleden al op sociale media zette met een truitje van Club Brugge. Zo kondigt blauw-zwart maandagochtend de transfer van de Braziliaanse spits, die zijn transfer dus al verklapt had, aan. Thiago komt over van het Bulgaarse Ludogorets en tekende tot 2027.

De grote centrumspits scoorde vorig seizoen over alle competities heen negentien keer. Hij was ook goed voor elf assists. Eind februari was Thiago nog bijna verantwoordelijk voor de uitschakeling van Anderlecht in de Conference League. Hij scoorde toen in beide matchen - een keer met de kop, een keer met z’n ‘mindere’ linker -, maar de Bulgaren delfden het onderspit in de strafschoppenreeks. Thiago wordt de derde zomertransfer van Club na de 18-jarige Spaanse spits Victor Barbera van FC Barcelona B en de 23-jarige Poolse winger Michal Skoras van Lech Poznan.

Club staat ook op het punt om Hugo Vetlesen (23) vast te leggen. Een transfer hing al even in de lucht en Bodo/Glimt heeft nu ook het bod van Club op de Noorse international geaccepteerd. De middenvelder is maandag in België om zijn tests af te leggen en keert dan terug naar zijn thuisland om bij de nationale ploeg aan te sluiten.

Club eindigde afgelopen seizoen op een tegenvallende vierde plaats in de Jupiler Pro League en wil komende jaargang absoluut beter doen. De West-Vlamingen rekenen daarvoor op Ronny Deila, de Noorse trainer die ze wegplukten bij Standard Luik.