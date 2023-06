Nederland, Kroatië, Spanje en Italië strijden in Final Four deze week om eindzege in Nations League

Vanaf woensdag gaat in Nederland de Final Four van de A-divisie in de Nations League van start. Oranje geeft woensdag (20u45) in de De Kuip van Rotterdam Kroatië partij in de eerste halve finale. In de tweede halve finale kijken donderdag in Enschede (20u45) Italië en Spanje mekaar in de ogen. De finale en wedstrijd om het brons volgen zondag.

De Nations League is aan zijn derde editie toe. Portugal won de eerste jaargang in 2019 (Nederland werd toen tweede), Frankrijk was in 2021 de beste. Dat jaar haalden de Rode Duivels de Final Four, maar na achtereenvolgende nederlagen in de halve finale tegen Frankrijk (2-3) en kleine finale tegen Italië (1-2) eindigden de Belgen van toenmalig bondscoach Roberto Martinez als vierde.

De poulefase van de Nations League stond alweer een poos geleden op het programma, net voor het WK in Qatar afgelopen november en december. De vier deelnemende landen van de Final Four wonnen toen elk hun poule in de A-divisie. Nederland haalde het in zijn groep voor de Rode Duivels, Polen en Wales. In beide Derby’s der Lage Landen triomfeerde Oranje: 1-4 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion en 1-0 in Amsterdam. Tegenstander Kroatië, dat ondertussen brons veroverde op het WK in Qatar, bleef in zijn groep Denemarken, een tegenvallend Frankrijk en Oostenrijk voor.

Italië zegevierde in de groep des doods. Een verrassend sterk Hongarije eindigde na Gli Azzurri als tweede, voor Duitsland en Engeland dat naar de B-divisie zakte. Ook Spanje kreeg best een pittige poule voor de kiezen. La Roja moest afrekenen met Portugal, Zwitserland en Tsjechië.