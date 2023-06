Dodelijke brand in rijhuis in Gent: vrees voor leven van vader en twee kindjes, “mama sprong uit het raam”

De brand in de woning in de Fuchsiastraat brak uit rond de middag en was meteen zeer hevig. Buurtbewoners zagen enorm veel rook uit het huis komen. “Ik heb de mama uit het raam zien springen”, zegt een buurtbewoner. “Ze is nadien meegenomen met de ziekenwagen.”

De rest van het gezin, een vader en twee jonge kinderen, zou volgens de eerste informatie niet uit de brandende woning zijn geraakt. Familie van het gezin is ondertussen ter plaatse en wordt opgevangen door de politie en de hulpdiensten.

De precieze omstandigheden van de brand zijn nog onduidelijk. De rookontwikkeling is groot en de brandweer vraagt om de omgeving te vermijden.

Meer info volgt

© FVV