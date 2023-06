Afgelopen weekend een vijfde meer water verbruikt

Zaterdag bedroeg het meerverbruik 21 procent, zondag zelf 23 procent. Dat zijn volgens het waterbedrijf normale waarden bij deze temperaturen.

De voorraden ruw water zijn nu de zomer voor de deur staat goed, onder meer dankzij het erg natte voorjaar. We staan er dan ook beter voor dan vorig jaar. Niettemin roept De Watergroep om op duurzaam om te gaan met waterverbruik. “Het zou een grote fout zijn om te denken dat we niet moeten spaarzaam zijn met water omdat het voorjaar erg nat was. We moeten altijd spaarzaam omgaan met water”, als de directeur-generaal van De Watergroep vrijdag in een oproep.