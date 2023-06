Dries Mertens kondigt na Turkse titel aan dat hij langer bij Galatasaray blijft: “Nog een jaartje extra”

Mertens, die door bondscoach Domenico Tedesco niet werd opgeroepen voor de interlands tegen Oostenrijk en Estland, was titularis in de ploeg die afgelopen seizoen de titel pakte in Turkije. In de competitie was hij goed voor zes goals en drie assists in dertig optredens. Als Turks kampioen komt hij eind juli uit in de tweede voorronde van de Champions League. Indien hij met Galatasaray de play-offronde haalt, kan Antwerp daar een tegenstander worden.

