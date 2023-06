Nederland moet verdediger Matthijs De Ligt missen in Final Four van Nations League

© Pool via REUTERS

Matthijs de Ligt kan niet voor het Nederlands elftal uitkomen tijdens de Final Four van de Nations League. De verdediger van Bayern München heeft zaterdag een kuitblessure opgelopen tijdens een training in Zeist. Hij ontbrak zondag al op de training.

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft de UEFA verzocht Daley Blind aan de selectie toe te voegen. De linksback van Bayern München stond op de reservelijst, net als middenvelder Tijjani Reijnders van AZ. Het afhaken van De Ligt is de tweede grote tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman in de aanloop naar de halve finale van woensdag tegen Kroatië in De Kuip. Memphis Depay bleek vorige week onvoldoende hersteld van een spierblessure.

De Ligt was na de terugkeer van Koeman als bondscoach weer basisspeler van Oranje. Hij kreeg tijdens de laatste interland tegen Gibraltar de voorkeur boven Jurriën Timber, die nog wel deel uitmaakt van de selectie van de nationale ploeg voor de Nations League.

Koeman mag zijn aanvankelijke selectie van 23 spelers voor de finaleronde nog veranderen als er een international voor de halve finale wegvalt door blessureleed of ziekte. Een keeper mag zelfs nog voor de finale of wedstrijd om de derde plaats worden vervangen. Die duels worden komende zondag afgewerkt.

Italië en Spanje treffen elkaar donderdag in de halve eindstrijd. Dat duel wordt net als de wedstrijd om derde plaats in Enschede gespeeld. De finale staat voor zondag in De Kuip op het programma.