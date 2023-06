Oprichter ChatGPT: “AI zal omwenteling teweeg brengen in onderwijs”

Artificiële intelligentie (AI) zal een omwenteling teweegbrengen in het onderwijs, zoals bij de komst van de rekenmachine, maar zal het leerproces niet vervangen. Dat voorspelt Sam Altman, de topman van OpenAI, de start-up achter ChatGPT.

“Huiswerk zal waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zijn”, verklaarde Altman op een conferentie op de universiteit Keio in de Japanse hoofdstad Tokio. “We hebben een nieuw hulpmiddel voor het onderwijs. Het is een soort rekenmachine voor woorden.” Hij wees er nog op dat de “manieren van lesgeven en het beoordelen van studenten zullen moeten veranderen”.

ChatGPT kan binnen enkele seconden gesprekken, teksten en vertalingen genereren. Dat leidt tot heel wat bezorgdheid in verschillende sectoren, waaronder het onderwijs. Tegenstanders vrezen dat leerlingen en studenten te veel gebruik zullen maken van AI en niet langer zelf hun werk zullen maken.

Vertrouwen

Altman, die momenteel op wereldtournee is om bedrijfsleiders en politieke leiders te ontmoeten en het te hebben over de mogelijkheden van AI, zei maandag vertrouwen te hebben in de veiligheidsmaatregelen die genomen worden. Al herhaalde hij ook zijn bezorgdheden.

“De tools die we hebben zijn nog steeds zeer primitief vergeleken met de tools die we over een paar jaar zullen hebben”, verklaarde hij. OpenAI zal zich “superverantwoordelijk” voelen als er iets fout gaat, verzekerde Altman.

Verder erkende hij dat met de komst van AI jobs zullen verdwijnen, maar hij benadrukte dat er ook “nieuwe categorieën” van banen zullen bijkomen. “Ik denk niet dat het de impact op werk zal hebben als mensen verwachten”, suste hij.