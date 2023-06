Britse premier Sunak bekritiseert Boris Johnson: “Gevraagd om iets te doen dat niet juist is”

Sunak en Johnson in 2021. — © Getty Images

De Britse premier Rishi Sunak heeft oud-premier Boris Johnson stevig bekritiseerd. “Hij heeft mij iets gevraagd, waartoe ik niet bereid was, omdat ik van mening ben dat het niet juist is”, verklaarde Sunak. Aanleiding voor het geschil zijn eerbetuigingen aan Johnsons medewerkers die hij uit dankbaarheid een zetel in het Britse Hogerhuis wou toevertrouwen. Een comité stak daar echter in bepaalde gevallen een stokje voor, waarop Johnson Sunak gevraagd zou hebben om zijn veto uit te spreken.