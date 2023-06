Inter-voorzitter Steven Zhang wil Romelu Lukaku langer houden: “We gaan met Chelsea over hem praten”

Inter en Chelsea gaan de komende dagen praten over Romelu Lukaku. Dat vertelde Inter-voorzitter Steven Zhang aan het toonaangevende Italiaanse La Gazzetta dello Sport na de 1-0-nederlaag van de Italiaanse topclub in de finale van de Champions League.

Opvallend, zeker na een finale waarin Lukaku zeker impact had, maar uiteindelijk een grote kans op de gelijkmaker liet liggen. Maar Zhang laat verstaan net onder de indruk te zijn van de Rode Duivel. “Lukaku heeft getoond hoe gehecht hij is aan Inter”, vertelde hij aan de aanwezige pers. “Hij is een ongelooflijke jongen. Hij ligt onder contract bij Chelsea, dus we gaan nu met hem praten om het over zijn situatie te hebben.”

Inter verkocht Lukaku in 2021 voor 113 miljoen euro aan Chelsea, maar onder trainer Thomas Tuchel mocht de Rode Duivel de club afgelopen zomer op uitleenbasis verlaten. Het afgelopen seizoen werd hij door Inter voor een bedrag van acht miljoen euro gehuurd van Chelsea. De Engelse tabloid The Sun weet dat Chelsea ook interesse heeft in Inter-doelman Andre Onana en die wel eens bij het dossier zou kunnen betrekken.