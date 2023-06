E-commercebedrijf Veepee wil logistieke activiteiten in Beersel stopzetten, 59 banen op de tocht

Veepee, een e-commercebedrijf dat gespecialiseerd is in online flash sales, wil de logistieke activiteiten in zijn magazijn in België (Beersel) tegen eind dit jaar stopzetten, zo bevestigt de directie maandag in een persbericht. Volgens een liberale vakbondsbron zouden hierdoor zo’n 59 banen op een totaal van ongeveer 300 verdwijnen in ons land. De procedure-Renault werd opgestart.

Veepee, het vroegere Vente-Exclusive, wil zijn logistieke operaties centraliseren in de twee belangrijkste logistieke centra in Frankrijk en Spanje, staat in het persbericht van de directie. De rest van de activiteiten in de Benelux worden voortgezet.

Achter Veepee gaat een Franse groep schuil, die voorraden van merken met grote kortingen verkoopt. De herstructurering in Beersel moet volgens de directie bekeken worden “tegen een achtergrond van economische onzekerheid sinds de pandemie, waarbij het bedrijf geconfronteerd wordt met stijgende grondstof-, transport- en energiekosten. Daarnaast hebben continue veranderingen in verzendingsmethoden, met name de toename van drop shipment, ook een aanzienlijke invloed op het volume van de activiteiten beheerd door de site in Lot.”

De procedure-Renault werd opgestart, bevestigt de directie, “hoewel een mogelijke overname van het magazijn nog niet is uitgesloten”. Bij de liberale vakbond bevestigt men dat de gesprekken tot nu toe “constructief” verlopen. Tijdens de informatie- en consultatiefase hoopt men het aantal ontslagen verder te beperken, klinkt het.