Doorgeefschenking blijft populair: doorgeschonken vermogen groeit met 15,7 procent

De doorgeefschenking, waarbij Vlamingen een deel of het geheel van wat ze erven belastingvrij kunnen doorgeven aan hun (klein)kinderen, lijkt een succes. Voor het tweede jaar op rij strandt het aantal akten van doorgeefschenkingen rond de 1.000. Het totale vermogen dat op die manier werd doorgeschoven naar een jongere generatie nam in 2022 zelfs toe met 15,7 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers heeft opgevraagd.

Sinds 1 september 2018 is het voor erfgenamen mogelijk om hun erfenis voor het geheel of een deel ervan kosteloos door te schenken aan hun kinderen of kleinkinderen. Aan de doorgeefschenking zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld. Zo moet de verkregen erfenis belast zijn aan het tarief voor verkrijgingen tussen partners of in rechte lijn (bijv. kinderen die erven van hun ouders). De schenking moet ook bij notariële akte gebeuren binnen het jaar na het openvallen van de nalatenschap.

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers pleitte al langer voor een alternatief voor de wettelijke erfenissprong, waarbij het gaat om de integrale verwerping van de nalatenschap. Die formule is een keuze tussen alles of niets. “Mensen krijgen via die formule niet de mogelijkheid om een deel te behouden voor het geval ze zelf een tegenslag zouden kennen of zorgbehoevend worden. Die beperking houdt veel mensen tegen om voor een erfenissprong te kiezen. Onze doorgeefschenking of flexibele erfenissprong is daartegenover een veel socialer en gemakkelijker alternatief”, legt Schryvers uit.

Volgens de CD&V-politica tonen de cijfers aan dat het instrument “een schot in de roos” is. Na een start met 265 akten in 2019 en 631 in 2020, werden in 2021 en 2022 telkens om en bij de 1.000 aktes van doorgeefschenkingen genoteerd.

Uit de cijfers van Schryvers blijkt ook dat de doorgeefschenking vaak gebruikt wordt om onroerend goed door te schenken. “Vorig jaar ging het om 1.684 doorgeschonken onroerende goederen, een twintigtal meer dan in 2021”, aldus Schryvers.

Het totale doorgeschonken vermogen steeg in 2022 naar 345 miljoen euro, een toename met 46,9 miljoen euro of 15,7 procent. Maar dat betekent volgens Schryvers niet dat er enkel grote bedragen werden doorgeschonken. In 2022 fluctueerden de doorgeschonken bedragen tussen 35 euro als laagste bedrag en 7,1 miljoen euro als hoogste.