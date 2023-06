Iran bevestigt indirecte onderhandelingen met VS

Iran voert indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten via het sultanaat Oman. De gesprekken gaan onder meer over Amerikanen die opgesloten zitten in het land. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de gesprekken bevestigd.

De onderhandelingen vinden plaats in de hoofdstad Muscat en “waren niet geheim”, aldus de woordvoerder Nasser Kanani, die vragen kreeg over vooruitgang tussen Teheran en Washington. Volgens hem begroet Iran de “inspanningen van de Omaanse functionarissen” en wisselde Iran “boodschappen uit met de andere partij via deze bemiddelaar”. Bedoeling is om gesprekken over het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Iran te “stimuleren”. Iran wil van die sancties af, die de economie zwaar raken.

De laatste dagen ontkenden beide landen dat ze dicht bij een tijdelijk akkoord stonden om het akkoord over het Iraanse nucleaire programma uit 2015 te vervangen. Dat akkoord ligt op sterven na de Amerikaanse terugtrekking uit het ‘JCPOA’ in 2018. “Er is geen tijdelijk akkoord om JCPOA te vervangen en zoiets staat niet op de agenda”, aldus de Iraanse missie bij de VN. Ook het Witte Huis ontkende dat.

De bemiddeling van Oman slaat ook op een gevangenenruil, waarvoor de “onderhandelingen lopen”, aldus Kanani. “Als de andere partij bewijst even ernstig als ons te zijn, kunnen we de nabije toekomst tot een resultaat komen.” Minstens drie Iraans-Amerikaanse burgers zitten vast in Iran, onder wie zakenman Siamak Namazi, die in oktober 2015 was opgepakt en tot tien jaar cel was veroordeeld voor spionage.

Iran gewaagde in 2022 zelf van “tientallen” burgers die in de cel zitten in de VS. Enkele van hen worden ervan beschuldigd de Amerikaanse sancties te hebben omzeild. De afgelopen weken liet Iran zes Europese gevangenen vrij. De Belg Olivier Vandecasteele kon zo naar België terugkeren. In ruil werd de in België veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi naar Iran gebracht.

Sinds 1980 onderhouden Iran en de VS geen diplomatieke betrekkingen, na de Islamitische Revolutie in het land.