Italiaans voetbal rouwt om Silvio Berlusconi, ex-voorzitter van AC Milan en Monza: “Een leegte die nooit gevuld kan worden”

Ook het Italiaanse voetbal is in diepe rouw door het overlijden van Silvio Berlusconi. De ex-voorzitter van AC Milan had al jaren een broze gezondheid en leed aan chronische leukemie. Hij stierf op 86-jarige leeftijd.

De flamboyante ex-premier van Italië was 31 jaar voorzitter van AC Milan, van 1986 tot 2017. Onder zijn voorzitterschap kenden de Milanezen een zeer succesvolle periode. Zo won het in die periode vijf keer de Europa Cup I/Champions League (1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 en 2006/07), werd het acht keer Italiaans kampioen (1987/89, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04 en 2010/11) en won het een keer de Coppa Italia in 2003.

“AC Milan is diep bedroefd en rouwt om het heengaan van de onvergetelijke Silvio Berlusconi en willen we ons medeleven betuigen aan de familie, partners en dierbaarste vrienden”, klink het in de mededeling van de Milanese club.

© AFP

In 2017 verkocht Berlusconi de Rossoneri aan een groep Chinese investeerders voor een bedrag van 740 miljoen. De Italianse zakenman keerde vrijwel meteen terug in het voetbal en nam in 2018 de Italiaanse derdeklasser Monza over, waarmee hij sinds dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis van de club naar de Italiaanse hoogste klasse is gepromoveerd. Monza beëindigde het seizoen op de elfde plaats in de middenmoot van het klassement.

Ook Monza reageerde op het overlijden van zijn voorzitter. “Adriano Galliani en heel AC Monza rouwen om het verlies van Silvio Berlusconi: een leegte die nooit gevuld kan worden, voor altijd bij ons. Bedankt voor alles, voorzitter,” aldus Galliani, voormalig vicevoorzitter van AC Milan in dezelfde periode als Berlusconi en vandaag algemeen directeur van de club uit Lombardije. Tot slot getuigde ook Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis via de website van de club zijn medeleven aan vrienden en familie.