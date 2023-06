Man bijna 3 km meegesleurd op motorkap van auto: “Hij vroeg 14 keer om te stoppen, maar bestuurder reed gewoon door”

“Levensgevaarlijke toestanden, net een scenario van een film.” De advocate van een 30-jarige bestuurder sprak op de rechtbank in Turnhout van hallucinante feiten na een aanrijding in Laakdal. Een man stond terecht omdat hij in dronken toestand de bestuurder na het ongeval bijna drie kilometer lang zou hebben meegesleurd op de motorkap. Het slachtoffer contacteerde tijdens de helse rit met zijn gsm de hulpdiensten.

Het merkwaardig incident van verkeersagressie waarover de rechter zich moet uitspreken, vond plaats op 9 april 2022 op de rotonde van de Nieuwebaan en Borgstraat in Groot-Vorst (Laakdal). Hondentrainer Jelte Van Camp (30) uit Diest was op de terugweg van een wedstrijd in Nederland toen hij op die rotonde met zijn auto in aanraking kwam met het voertuig van F.V.L. uit Tessenderlo. Beide partijen gingen op de parking van de nabijgelegen nachtwinkel staan om het aanrijdingsformulier in te vullen, maar toen liep het grondig mis.

“V.L. was zeer dronken en weigerde het document in te vullen. Hij beweerde dat zijn vrouw moest bevallen”, legde meester Britt Vanluyten, de advocate van de Diestenaar, uit. “Daarna reed hij tot tweemaal toe mijn cliënt aan en schepte hem op de motorkap van zijn voertuig. Meer dan tien keer vroeg hij om te stoppen, maar de beklaagde reed steeds sneller en nam ook scherpe bochten. De bestuurder schudde neen met zijn wijsvinger en weigerde te stoppen. Mijn cliënt klampte zich vast aan de motorkap en had schrik te worden overreden als hij zou loslaten.”

Geluidsopnames

Bijna drie kilometer verder, in de buurt van de Meerlaarstraat, werd de onfortuinlijke man toch van de auto geslingerd. “Toen ik werd opgeschept, heb ik de camera van mijn gsm kunnen aanzetten. Ik hield intussen de alarmcentrale van de politie op de hoogte”, getuigde Jelte Van Camp op de rechtbank. “Het is nog altijd degoutant als ik eraan terugdenk. Nadat ik van de auto was gevallen, duurde het nog een uur voor de politie me vond.” Het slachtoffer stelde meer dan vier maanden arbeidsongeschikt te zijn. Het Openbaar Ministerie vroeg om F.V.L. te veroordelen tot een effectieve celstraf van acht maanden voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen.

“Het slachtoffer lag 2,8 kilometer lang op de motorkap van de beklaagde terwijl die minstens 100 kilometer per uur reed”, zei openbare aanklager Veerle Van Gorp. “Volgens de beklaagde ging de man zelf op de motorkap liggen om te beletten dat hij zou kunnen vertrekken. Hij zou maar twintig meter zijn meegesleurd, maar dat klopt niet. We beschikken over een geluids- en beeldopname van meer dan zeven minuten waarbij het slachtoffer veertien keer vroeg om te stoppen.”

Niet opgeschept

V.L liet zich maandag op de rechtbank in Turnhout vertegenwoordigen door zijn raadsman. De verdediging ontkende de aanrijding en vroeg in eerste instantie de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft een SUV. Als dat voertuig vertrekt, word je niet opgeschept maar overreden”, stelde meester Pascal Malumgré, de advocaat van de bestuurder. “Als je dan toch op de motorkap ligt, heb je zeker je twee handen nodig om je vast te houden, zeker bij een snelheid van 100 kilometer per uur. Je kan gewoonweg je gsm niet gebruiken.”

De rechtbank velt een vonnis op 11 september.