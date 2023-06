Een trouwfeest dat eindigde in een drama: dit weten we al over het dodelijke busongeval in Australië

In de Australische Hunter-regio zijn zondagnacht tien doden gevallen bij een busongeval. Zesentwintig anderen raakten gewond. De passagiers waren onderweg naar hun motels na een trouwfeest. De buschauffeur is aangeklaagd wegens gevaarlijk rijgedrag. Dit weten we al.

De passagiers waren allemaal gasten op de bruiloft van Mitchell Gaffney en Maddy Edsell. Zij hielden hun feest op de wijngaard Wandin Valley Estate in Lovedale, 128 kilometer ten noorden van Sydney. De 35 passagiers waren onderweg naar hun motels in Singleton, bijna 35 kilometer verderop, toen de bus om half 12 ‘s avonds bij de stad Greta een ongeluk kreeg en op zijn kant terechtkwam.

De passagiers waren gasten op de bruiloft van Mitchell Gaffney en Maddy Edsell. — © Instagram The Hunter Valley Celebrant

Toen de eerste hulpdiensten zeven minuten later aankwamen, waren negen passagiers al overleden. Een tiende passagier stierf in het ziekenhuis. De politie van de staat New South Wales is nog bezig met de identificatie. “We moeten ze identificeren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we met de familieleden kunnen praten, hen de juiste informatie kunnen geven en iemand hun identiteit kan bevestigen”, zegt assistent-commissaris Tracy Chapman tegen The Sydney Morning Herald. De politie roept vrienden en familieleden van mensen die in de bus konden zitten op om contact op te nemen met het politiebureau in Cessnock.

Een slachtoffer in kritieke toestand

De andere 25 passagiers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Om de overlevenden te redden moesten de hulpdiensten de voorruit van de bus inslaan. Ook is de bus opgetild om iemand eronder te bevrijden. Het is niet duidelijk of deze persoon het ongeluk heeft overleefd. Volgens hoofdinspecteur Luke Wiseman moesten een aantal passagiers ook beademend worden of een amputatie ondergaan. “We troffen een enorm confronterende situatie aan”, zei hij tegen The Sydney Morning Herald. Op dit moment liggen nog 21 mensen in het ziekenhuis. Een van hen ligt nog in een kritieke, maar stabiele toestand.

Onder de gewonden waren de ceremoniemeester en negen leden en oud-leden van de cricketclub Warrandyte uit Melbourne. “Ze hebben voornamelijk lichte verwondingen. Een gebroken kaak, een gebroken sleutelbeen, enzovoorts”, zegt voormalig voorzitter van de cricketclub Royce Jaksic tegen The Sydney Morning Herald. “In vergelijking met de tien mensen die hun leven tragisch hebben verloren, denk ik dat we geluk hebben gehad. We duimen dat niemand anders sterft.” Ook zou een aantal leden van de voetbalclub uit Singleton gewond zijn geraakt.

Het bruidspaar, dat niet in de bus zat, was zeer betrokken bij de cricket- en netbalclub uit Melbourne toen zij daar nog woonden. “Het komt een beetje als een shock als je op het nieuws leest dat iets gebeurd is en het zo dicht bij huis blijkt te zijn”, zegt voorzitter van de netbalclub Jimmy Harris. Hij weet niet of leden van zijn club in de bus zaten.

Buschauffeur aangeklaagd

Ook de buschauffeur, Brett Button (58), werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd daar niet alleen verzorgd, maar kreeg ook tests om te zien of hij onder invloed reed. Volgens een politiebron had hij niet te veel alcohol in zijn bloed, maar reed hij wel gevaarlijk. Hij zal dinsdag voor de rechter verschijnen.

“Dit is een vreselijke gebeurtenis in de geschiedenis van New South Wales”, zegt Chris Minns, de premier van de staat, die maandag Greta bezocht. Ook inwoners van de regio laten hun steun zien. Ze leggen bloemen neer bij de plek van het ongeluk en bieden op Facebook familieleden van de slachtoffers gratis onderdak aan.