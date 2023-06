Technisch directeur Jelle Schelstraete blikt vooruit op tweeluik met Rode Duivels: “Romelu Lukaku zal met de voeten spreken”

Nog geen Rode Duivels en Domenico Tedesco op de persconferentie in het Proximus Basecamp, wel technisch directeur Jelle Schelstraete, de rechterhand van Frank Vercauteren. Hij stond in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (zaterdag) en Estland (dinsdag), en het EK U21, de pers te woord.

Jelle Schelstraete werkt nauw samen met Frank Vercauteren als leidinggevende van het technisch departement. Een functie die hij ook al bekleedde onder Roberto Martinez, al zijn er wel enkele verschillen op te merken. “Bij Martinez had ik een ondersteunende rol, nu heb ik meer inspraak.”, stak Schelstraete van wal. En ook de samenwerking met Domenico Tedesco verloopt enorm vlot. “Op menselijk niveau is Domenico vergelijkbaar met Roberto, maar hij werkt op de Duitse manier. Die is iets strikter en iets gedetailleerder dan onder de vorige bondscoach.”

Het EK voor beloften

Als we één conclusie mogen trekken uit de persconferentie, is het dat het EK U21 enorm belangrijk is. “Natuurlijk gaat het tweeluik tegen Oostenrijk en Estland voor, maar toch hechten we veel belang aan het toernooi van onze Jonge Duivels”, legde Schelstraete uit. “Jacky Mathijssen en Domenico Tedesco hebben elk hun selectie gemaakt en dan overlegd. Zo hebben we beslist om onder meer Charles De Ketelaere en Zeno Debast mee te sturen met de beloften.”

Zeno Debast bereidt zich voor op EK voor beloften. — © BELGA

Schelstraete legde meteen uit waarom. “Voor de jonge spelers is toernooi-ervaring cruciaal. We kijken vooruit en weten dat dit van goudwaarde kan zijn voor het EK 2024 in Duitsland binnen een jaar. Onze jonge garde zal zo weten hoe het is om op een groot toernooi te moeten aantreden.”

Maar dat is niet de enige reden waarom er zoveel Duivels van de A-kern de selectie van de Jonge Duivels vervoegen. De winnaar van dat EK mag namelijk naar de Olympische Spelen. En laat dat nu net een doel zijn van de voetbalbond. “Wij willen ons plaatsen voor de Spelen”, zei Schelstraete vastberaden. “Maar dat is niet enkel voor ons belangrijk, ook voor de spelers. Vraag maar aan Jan Vertonghen of Thomas Vermaelen, zij zullen hetzelfde zeggen.” Het verdedigend duo vertegenwoordigde ons land op de Spelen van 2008 in Peking. Winst op het EK voor beloften zou dus een nieuw Olympisch avontuur betekenen voor ons land.

© Getty Images

“Lukaku zal met de voeten spreken”

Romelu Lukaku reist normaal dinsdagavond af naar België en zal vanaf woensdag aansluiten bij de Rode Duivels in het trainingscentrum van Tubeke. Dat vertelde Jelle Schelstraete, Operational Director Football bij de Belgische voetbalbond (KBVB), maandag op een perconferentie.

Lukaku kende zaterdag een avond om snel te vergeten in de finale van de Champions League met Inter tegen Manchester City. ‘Big Rom’ miste, bij een 1-0 achterstand, in het absolute slot van de wedstrijd de ultieme kans op de gelijkmaker maar kopte de bal van dichtbij pal op doelman Ederson.

“We zullen er zijn voor Romelu als hij ons nodig heeft, maar we gaan ook niet anders dan anders tegen hem doen”, zo benadrukte Schelstraete. “Romelu voelt zich altijd thuis bij de nationale ploeg. Zijn prestaties uit het verleden zijn daar het bewijs van. Hij zal met de voeten spreken.”

Door de afwezigheid van Kevin De Bruyne is Lukaku één van de topkandidaten om in het tweeluik tegen Oostenrijk en Estland de kapiteinsband te dragen. “Over de kapiteinsband zal in de loop van de komende dagen een beslissing genomen worden”, aldus Schelstraete.