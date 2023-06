Thaise kiescommissie opent onderzoek naar winnaar verkiezingen

De 42-jarige kopman van Move Forward zou komende zomer door het parlement gekozen kunnen worden als premier, maar zou nu gediskwalificeerd kunnen worden omdat hij aandelen heeft in een mediabedrijf. Dat is verboden volgens de Thaise kieswet.

Limjaroenrat verklaarde al dat hij aandelen in de televisiezender iTV erfde van zijn vader. De zender zendt al sinds 2007 niet uit. Hij heeft het over een politiek gemotiveerd onderzoek.

De kiescommissie moet nu uitmaken of de zaak naar het grondwettelijk hof wordt doorverwezen. Dat hof beslist dan over het lot van de Thaise politicus. Limjaroenrat riskeert een celstraf tot 10 jaar en de ontneming van zijn stemrecht gedurende 20 jaar.

Move Forward kreeg de steun van de prodemocratische bondgenoten van Pheu Thai om Limjaroenrat op het zadel te hijsen als premier. Het was de bedoeling om een progressieve coalitie van zes partijen te vormen die over meer dan 300 van de 500 zetels in het Lagerhuis zou kunnen beschikken. Of dat voldoende zou zijn om de oppositiekandidaat ook aan de macht te helpen, is hoe dan ook onzeker. Naast de 500 verkozen leden van het Lagerhuis beslissen namelijk ook 250 door het leger aangeduide senatoren over een nieuwe premier. Het leger installeerde al eigen kandidaten.