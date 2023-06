Oostenrijkse moeder hongert zoon (12) uit en sluit hem op in hondenkennel, vrouw opgepakt

Een 32-jarige Oostenrijkse moeder zit in preventieve hechtenis voor poging tot moord omdat ze haar 12-jarige zoon zou hebben uitgehongerd en opgesloten in een hondenkennel. Dat heeft de Oostenrijkse politie bekendgemaakt. De vrouw zou haar kind ook meermaals met ijskoud water hebben overgoten en het venster bij vriestemperaturen hebben opengezet.

Een sociaal assistent verwittigde de hulpdiensten op 23 november al. Daarop werd de moeder opgepakt. Ter bescherming van het slachtoffer werd de zaak nu pas bekendgemaakt.

De ondervoede en verwaarloosde jongen had nog maar een lichaamstemperatuur van 26,8 graden. Hij lag in coma en bevond zich in een levensbedreigende toestand. Ondertussen stelt het kind het wel al terug beter.