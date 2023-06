Ongeloof nadat politie gewapende dertiger uit woning moest halen: “Twee jaar geleden haalde hij exact hetzelfde uit”

Lede

Het incident waarbij een dertigjarige gewapende man die zich zondagavond zes uur lang verschool in zijn ouderlijke woning, een politiehond neerstak met een mes en uiteindelijk zelf werd neergeschoten, zindert nog na in Lede. Inwoners reageren vol ongeloof op het voorval omdat zich twee jaar eerder met dezelfde man en in dezelfde straat haast identiek hetzelfde afspeelde. Toen werd een politieman beschoten.