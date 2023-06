Slachtoffers van Jeffrey Epstein bereiken akkoord met bank JPMorgan

De slachtoffers van Jeffrey Epstein hebben een akkoord bereikt met de Amerikaanse bank JPMorgan Chase & Co. Dat meldt de financiële instelling. Welk bedrag de bank op tafel legt, is niet duidelijk.

“De partijen zijn van mening dat de overeenkomst in het beste belang is van alle partijen, in het bijzonder de slachtoffers die het gruwelijke misbruik van de heer Epstein hebben overleefd”, klinkt het in een gezamenlijke verklaring. Advocaat van de anonieme slachtoffers, David Boies, noemde het akkoord “een historische en geweldige dag voor de overlevenden en voor gerechtigheid”.

Epstein was een Amerikaanse investeerder en veroordeelde zedendelinquent. Op 10 augustus 2019 werd de man dood aangetroffen in zijn cel in New York. Dat kon gebeuren ondanks het feit dat de man elk halfuur werd gecontroleerd voor zelfdoding. De camera’s zouden ook niet gewerkt hebben, wat speculaties over moord voedde.

JPMorgan stemde in met een schikking van de rechtszaak, waarin werd beweerd dat de bank kon profiteren van Epstein’s sekshandel, als voormalige klant tussen 1998 en 2013. De bank bereikte een principeakkoord tot schikking met een anoniem slachtoffer. Dat gebeurde via een zogeheten groepsvordering. JPMorgan ontkent op de hoogte te zijn geweest van Epstein’s misdaden.

Met het akkoord komt echter geen einde aan de juridische kopzorgen van de Amerikaanse bank. Er hangt JPMorgan nog een rechtszaak boven het hoofd, aangespannen door de Amerikaanse Maagdeneilanden, waar Epstein een privéverblijf had waar hij zijn slachtoffers naar toebracht. Daarnaast heeft de bank nog een zaak lopen tegen een voormalige bestuurder, Jes Staley, die zou volgens de bank verantwoordelijk zijn voor alle schade.

Ook Deutsche Bank kwam in mei van dit jaar tot een gelijkaardig akkoord met een groep vrouwen. Deutsche betaalde toen een schikking van 75 miljoen dollar. De bank werd ervan beschuldigd een oogje dicht te knijpen wanneer Epstein zijn rekeningen gebruikte om jonge vrouwen te verhandelen. Epstein zou tientallen rekeningen hebben gehad bij de Duitse bank.