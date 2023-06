DE INSIDER. De vete rond het Antwerp-stadion: wat wil Tania Mintjens nu écht van Paul Gheysens?

“Ik wil één keer spreken”, zei Tania Mintjens, de vrouw die afgelopen week heel Antwerpen en een deel van de parking erbij over zich heen kreeg. Dat deed ze in een interview aan het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Maar wíl Mintjens nu eigenlijk een nieuw stadion? En waarom zal ze “nooit aan één tafel zitten” met voorzitter Paul Gheysens? In onze actua-podcast De Insider leggen we het uit.