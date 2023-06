Hittegolf is officieel een feit, komt het record in zicht? “We gaan deze week niet onder 25 graden maximumtemperatuur”

De term ‘hittegolf’ gebruiken we bij vijf zomerdagen (minstens 25 graden) op een rij, waarvan er minstens drie tropische dagen (minstens 30 graden) zijn. Dat is relatief vroeg op het jaar, maar geen primeur: dat gebeurde ook al eens in 1998 en in 1922. Ter vergelijking: vorig jaar beleefden we in België slechts één hittegolf, maar die viel pas in augustus.

Het ziet er ook niet naar uit dat de temperaturen snel zullen dalen: een hogedrukzone die zich uitstrekt van IJsland tot Rusland bepaalt nog steeds ons weer, en blijft met een oostelijke stroming vrij stabiele en warme lucht aan naar ons land voeren.

“Deze week niet onder 25 graden”

Ook dinsdag voorspelt het KMI maxima van 23 graden in de Hoge Venen tot lokaal 30 graden in het westen van het land, woensdag , donderdag én vrijdag telkens tussen 21 graden in de Hoge Venen en 28 graden in het binnenland. Ook zaterdag en zondag krijgen we maxima van 28 en 29 graden.

“Deze week gaan we qua maximumtemperaturen dus alvast niet onder de 25 graden” zegt KMI-weerman David Dehenauw. “En dus blijft de hittegolf duren, tot de eerstvolgende dag dat we de 25 graden niet meer halen. Maar dat zie ik deze week dus niet gebeuren.”

Langste hittegolf ooit?

Sterker nog: het KMI heeft het in een 15-daagse voorspelling over een periode waarin “de onstabiliteit door een zuidwestelijke stroming zou kunnen toenemen”, maar waarin het “wel warm blijft, met maxima van doorgaans 24 tot 27 graden in het centrum van het land.”

Opvallend, want dan zou in theorie zelfs het record van langste hittegolf ooit in ons land kunnen sneuvelen: die dateert uit 1947, en duurde liefst 19 dagen – toen van 10 tot en met 28 augustus. Ook de hittegolf van 1976 duurde erg lang, namelijk 17 dagen. “Maar nu bent u wel heel voorbarig”, zegt Dehenauw. “Daarvoor is het nog veel te vroeg.”