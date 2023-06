Zweedse regering zet licht op groen voor uitlevering van PKK-aanhanger aan Turkije

De Koerdische gemeenschap in Zweden betoogde in het verleden tegen de uitlevering. — © Anadolu Agency via Getty Images

Vorige week had het Zweedse hooggerechtshof al groen licht gegeven voor de uitlevering van een eerste aanhanger van de PKK, maar de uiteindelijke beslissing lag bij de regering. Door ze goed te keuren, komt de regering tegemoet aan de Turkse eisen voor Zweeds lidmaatschap van de NAVO.

De 35-jarige man werd in 2014 in Turkije veroordeeld tot vier jaar en zeven maanden cel omdat hij een zak met daarin cannabis vervoerde en kwam voorwaardelijk vrij. In 2018 verhuisde hij naar Zweden, maar op vraag van de Turken werd hij daar in augustus opgepakt. De Turken willen dat hij de rest van zijn straf uitzit, maar de man zelf - lid van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP - zegt dat hij geviseerd wordt vanwege zijn steun voor de PKK. Net als Ankara beschouwt ook de Europese Unie de PKK als een terreurorganisatie.

De uitlevering van PKK-aanhangers is een van de voorwaarden die Ankara stelt om in te kunnen stemmen met het toetreden van Zweden tot de NAVO. Om lid te worden van de westerse defensiealliantie moeten alle lidstaten de toetredingsprotocollen van Zweden ratificeren. Hongarije en Turkije deden dat nog niet. Ankara beschuldigt Zweden ervan onderdak te bieden aan Koerdische terroristen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vraagt de uitlevering van tientallen Koerdische militanten.

Al sinds juni 2022 heeft Zweden officieel de status van ‘genodigde’ bij de NAVO. Het Scandinavische land wil als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne in februari vorig jaar toetreden tot de verdragsorganisatie. Zowel Zweden als Rusland grenst aan de Oostzee.

Ook Finland vroeg na de start van de oorlog in Oekraïne toetreding tot de NAVO. Het buurland van Zweden trad in april dit jaar uiteindelijk definitief toe.