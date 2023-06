Taliban verbieden muziek in trouwzalen in Kaboel

De religieuze politie van de taliban heeft eigenaars van trouwzalen opnieuw opgeroepen om geen muziek te spelen of activiteiten te organiseren die in strijd zijn met de islamitische voorschriften voor huwelijken of soortgelijke evenementen.

In een online verklaring zei het ministerie ter Bevordering van de Deugdzaamheid en ter Preventie van de Onzedelijkheid zondag dat dat was aangekondigd tijdens een vergadering met de eigenaars van de trouwzalen. Ze kregen te horen dat ze de voorschriften van het ministerie volledig moeten uitvoeren.

Vorig jaar al raadde de taliban ondernemers aan om muziek te vermijden, maar die regel werd niet overal afgedwongen. Trouwzalen zijn bij veel mensen niet populair omdat ze families onder druk zetten om peperdure bruiloften te organiseren. Hoewel veel jonge koppels wel in zo’n zaal zouden willen trouwen, is dat vaak financieel onhaalbaar. Volgens de taliban is muziek in strijd met de leer van de islam.

Nadat de taliban in augustus 2021 opnieuw aan de macht waren gekomen, verlieten veel artiesten en muzikanten Afghanistan en vroegen ze asiel aan in westerse landen.