In de voetsporen van Cristiano Ronaldo en Eden Hazard: Real Madrid vertrouwt rugnummer 7 toe aan Vinicius Junior

De Braziliaanse aanvaller neemt het rugnummer over van Eden Hazard, die zijn contract bij De Koninklijke liet ontbinden. Vinicius treedt met deze move in de voetsporen van clublegendes als Raul en Cristiano Ronaldo.

Vinicius speelde de voorbije jaren met verschillende rugnummers: 28, 25 en 20. Met dat laatste rugnummer scoorde hij de winning goal in de finale van de Champions League tegen Liverpool. De 22-jarige Braziliaan kostte Real in 2018 45 miljoen euro. Sindsdien ontpopte hij zich tot de vaste winger op links. Dit seizoen was Vinicius goed voor 23 goals en 21 assists.