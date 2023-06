Jan Vertonghen is opvallende afwezige op eerste training Rode Duivels, Lukaku en Batshuayi sluiten later aan

De Rode Duivels hebben maandagnamiddag voor het eerst getraind in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (zaterdag 17 juni) en Estland (woensdag 21 juni). Jan Vertonghen was de meest opvallende afwezige.

Vertonghen was de enige speler die binnen bleef om in de fitness te trainen, het is onduidelijk wat er scheelt met de recordinternational. Zijn seizoen zit er al op sinds 23 april, toen speelde hij met Anderlecht de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen KV Mechelen. Paars-wit kon zich niet plaatsen voor de play-offs en dus was het plots vakantie. Vertonghen trainde tijdens die periode individueel. Hij ontdekte de koersfiets en de voorbije tijd zakte hij al regelmatig naar het trainingscentrum van de Duivels in Tubeke af om er aan zijn conditie te werken.

De afwezigheid van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi was minder opvallend. Zij speelden afgelopen weekend nog met hun club (Lukaku de Champions League-finale, Batshuayi de finale van de Turkse beker) en werden maandag nog niet in Tubeke verwacht. Het tweetal sluit mogelijk dinsdag, ten laatste woensdag aan.

Vijf debutanten

Alle andere Duivels zijn fit en tekenden present op de training. Ook Johan Bakayoko en Aster Vranckx, het tweetal dat (al dan niet tijdelijk) doorschoof van de beloften om de blessure van kapitein Kevin De Bruyne op te vangen. Voor Vranckx was het zijn allereerste training als Rode Duivel, net als voor Mike Trésor, Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman en Arnaud Bodart. Zo zijn er in totaal dus vijf nieuwe gezichten bij.

© BELGA

© BELGA