Onderzoek naar mogelijke illegale campagnefinanciering door Franse minister Bruno Le Maire

De 54-jarige Le Maire is een zwaargewicht in de Franse regering. Het onderzoek, dat begin juni werd opgestart, draait om mogelijke illegale financiering van zijn campagne voor de rechtse voorverkiezingen van de presidentsverkiezingen in 2016. Het Franse gerecht onderzoekt met name of zijn micropartij Avec BLM toen illegale donaties ontving.

Le Maire, die in 2017 toetrad tot de regering van Emanuel Macron, reageerde maandag verrast op het nieuws. Hij wordt door kenners beschouwd als een mogelijke opvolger van president Macron.