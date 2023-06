Politie zocht gestolen auto, maar vond vijf ton coke in Gent

De Brusselse politie heeft bij toeval een grootse cocaïnevangst gedaan in Gent. Er zou vijf ton aangetroffen zijn, een record voor Gent en meteen één van de grootste vangsten ooit in het land.

De zaak begon met een gestolen auto in Brussel waarna een onderzoek naar autozwendel en diefstal opgestart werd. Het onderzoek deinde uit tot in Gent. Vanochtend werden er dan verschillende huiszoekingen in het Gentse uitgevoerd door speurders van de Brusselse politie.

Zwaarbewapende agenten

Op één plek zou een recordvangst van vijf ton cocaïne aangetroffen zijn, goed voor een straatwaarde van meer dan 200 miljoen euro. Er zijn ook wapens in beslag genomen en voor honderdduizenden euro’s cash. Het is niet duidelijk of er ook aanhoudingen gebeurd zijn. Voor zover geweten was er ook een huiszoeking in een woning langs de Antwerpsesteenweg in Oostakker waar zwaarbewapende agenten binnenvielen, zo melden getuigen.

De vangst zou één van de grootste van het land zijn. Enkel in de haven van Antwerpen zijn er al grotere vangsten gedaan. In de haven van Zeebrugge werd eerder dit jaar ook eens vijf ton aangetroffen

Schroot

Het absolute record voor ons land ligt op 11,5 ton, in beslag genomen in november 2020 in de Antwerpse haven. De drugs toen kwamen van Guyana en zaten verstopt in containers schroot.

Het parket van Brussel was over deze zaak de hele dag niet bereikbaar, maar liet uiteindelijk in een mail van één zinnetje weten dat ze niet wil communiceren over deze drugsvangst.