Minstens 46 doden na aanval op vluchtelingenkamp in Oost-Congo, onder wie 23 kinderen

Bij een aanval op een vluchtelingenkamp in het oosten van Congo zijn in de nacht van zondag op maandag zeker 46 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen lokale bronnen.

Het kamp bevindt zich in Ituri, in het noordoosten van het land en op vijf kilometer van een basis van de VN-blauwhelmen, en huisvest Congolezen die in het gebied op de vlucht zijn geslagen voor het geweld. De aanvallers losten middenin de nacht schoten, en staken woningen in brand. Sommige mensen werden omgebracht met machetes. Volgens lokale bronnen is de dodentol van 46 slechts voorlopig, en zijn er zeker 23 kinderen onder de dodelijke slachtoffers.

Volgens experts zit de gewapende militie Codéco achter de aanval. Die Coóperative pour le développement du Congo is de gewapende tak van de Lendu-stam, die in Ituri in een bloedige strijd is verwikkeld met de rivaliserende Hema-stam.

De Verenigde Naties en de Congolese regering communiceerden nog niet over de aanval.