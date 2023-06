Nederlands kampioen Feyenoord plukt Belgische verdediger Antef Tsoungui weg uit Engeland: “Hij is zeer getalenteerd”

Feyenoord heeft zich maandag versterkt met de Belgische verdediger Antef Tsoungui. De Nederlandse kampioen neemt de twintigjarige Tsoungui over van Premier League-club Brighton. Hij ondertekende in De Kuip een contract voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

Tsoungui werd geboren in Brussel maar groeide als kind op in Engeland. De centrale verdediger begon in de jeugdopleiding van Chelsea en maakte in 2018 de overstap naar Brighton & Hove Albion. Daar was de Belgische jeugdinternational actief bij de beloften. In de zomer van 2021 speelde hij een wedstrijd in de hoofdmacht van de Seagulls. Brighton leende Tsoungui tussen eind januari en eind maart dit jaar uit aan 1B-club Lommel.

“Het spreekt voor zich dat ik erg trots ben om bij een club te mogen tekenen die een prachtige historie bezit, in een geweldig stadion speelt en uitzinnige supporters heeft”, zei Tsoungui in een eerste reactie. “Ik wil het nieuwe seizoen zo veel mogelijk wedstrijden spelen en aan iedereen laten zien wat ik in huis heb.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is nog afwachten of en wanneer onze landgenoot zal mogen opdraven bij de A-ploeg. “Antef is een zeer getalenteerde voetballende verdediger die beide posities centraal achterin kan invullen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij zich verder gaat ontwikkelen tot een zeer complete speler. We gaan hem de komende jaren dan ook intensief ondersteunen in zijn ontwikkeling en tevens in overleg met hem de juiste route uitstippelen”, aldus Mark Ruijl, Head of Scouting.