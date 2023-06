23 banen op de helling bij IT-bedrijf Inetum-Realdolmen

Het banenverlies werd maandag aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad, aldus de vakbond. Volgens ACV-secretaris Bruno Roesems haalt het bedrijf economische redenen aan. De vakbond wijst erop dat de ontslagen er komen ondanks de recordwinsten en - dividenden die het bedrijf kon realiseren.

Bij Inetum-Realdolmen werken meer dan 1.500 mensen. Het Belgische Realdolmen kwam in 2018 in Franse handen, toen het werd overgenomen door Gfi Informatique, om later te worden omgedoopt tot Inetum-Realdolmen.