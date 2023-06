Diabetespatiënten krijgen app terugbetaald

Zowat 19.000 Belgen met diabetes type 2 kunnen hun suikerspiegel voortaan opvolgen via een door de overheid terugbetaalde app. Tot nu toe was dat op eigen kosten.

Een prikje in je vingertop, het cijfer van je suikerspiegel aflezen en op basis daarvan concluderen of je je een zoete zonde kan permitteren: het is dagelijkse realiteit voor veel mensen met diabetes. Maar er bestaan ook slimme meters, waarbij een permanente sensor in je arm draadloos verbinding maakt met een app op je smartphone.

Voor de zowat 19.000 mensen met de vaakst voorkomende vorm van diabetes - type 2 - was dat tot nu toe op eigen kosten: 920 euro per jaar. Maar daar komt verandering in, want het Riziv komt voortaan tussen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt er 18 miljoen euro voor vrij. “Het is een grote meerwaarde voor diabetespatiënten: het vergemakkelijkt hun leven, het vermindert het aantal hospitalisaties en het zorgt voor minder absenteïsme op school en op het werk”, zegt hij.

Door de prijsdrempel gebruikten in de meest recente cijfers minder dan tweeduizend mensen uit die groep dergelijke sensoren.

Wetenschappelijk onderzoek toonde eerder al aan dat mensen die een app gebruiken, hun suikerspiegel beter onder controle hebben dan mensen die de klassieke methode hanteren. De verklaring daarvoor is dat het door de kleuren en pijlen op je smartphonescherm toegankelijker wordt en door de virtuele beloningen aanvoelt als een spel. (kba)