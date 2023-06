Tiktokker zet zijn dood in scène en duikt op bij zijn eigen begrafenis: “Ik wilde mijn familie een lesje leren”

Op de sociale mediakanalen van David Baerten (45) – op Tiktok beter bekend als ‘Ragnar le Fou’ – stroomden de rouwberichten de afgelopen dagen toe. “Rust in vrede papa. Ik zal nooit stoppen met aan je te denken”, schreef zelfs zijn eigen dochter. “Waarom is het leven zo oneerlijk? Waarom jij? Je zou nog opa worden, en je had nog heel je leven voor je. Ik hou van je! We houden van je! We zullen je nooit vergeten! Rust in vrede, lieve papa!”

Zondag zou dan de begrafenis van de man plaatsvinden. Maar tijdens die ceremonie verscheen plots een helikopter, met daarin… Baerten himself. De man had zijn eigen dood namelijk in scène gezet. Met een cameraploeg in zijn kielzog liep hij op zijn familieleden af, die niet konden geloven wat ze zagen.

“Een lesje leren”

De stunt kwam Baerten op veel kritiek te staan op sociale media: veel mensen verweten de man dat hij zijn familie en vrienden emotioneel tergde voor de clicks. De video over zijn begrafenis is nog niet verschenen op het Tiktok-profiel van Baerten, maar gezien de kritiek heeft hij wel al geantwoord in een videoboodschap.

Baerten zegt daarin dat hij zijn stunt wel op voorhand aan zijn vrouw en kinderen had uitgelegd. Hij legt ook uit dat hij zijn dood in scène zette omdat hij vaak eenzaam was. “Wat ik in mijn familie zie, doet me vaak pijn”, klinkt het. “Ik word nooit ergens voor uitgenodigd. Niemand ziet me. We zijn allemaal uit elkaar gegroeid, en nooit meer samen. Ik voelde me niet gewaardeerd. Ik zag ook dat mijn dochter zo niet wilde leven. Daarom wilde ik ze een levensles geven, en ze laten zien dat je niet moet wachten tot iemand dood is om daarmee af te spreken.”

Dat niet eens zijn hele familie naar de uitvaart kwam, deed Baerten naar eigen zeggen ook pijn. “Slechts de helft van mijn familie is naar de uitvaart gekomen”, klinkt het. “Dat bewijst wie echt om me geeft. Degenen die niet kwamen, hebben me wel gecontacteerd om eens af te spreken. Dus op een bepaalde manier heb ik wel gewonnen.”