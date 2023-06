Vrienden bouwen grootse waterattractie in weiland: “Iedereen die het wil, kan zich door kraan laten voorttrekken om via schans op luchtkussen te belanden”

Enkele enthousiastelingen werkten zaterdag in de Pierstraat in Reet aan een nieuwe, opvallende waterconstructie. Op een weiland naast de woning werd een ‘slip-’n-slideterrein’ aangelegd. Waaghalzen en durfals konden zondag de hele dag van een glijpartij genieten met als hoogtepunt een jump tot op een luchtkussen.

Vrienden van Sebastian Roemendael (31) bouwden vorig jaar ook al een opvallende constructie vanop het dak van zijn ouderlijke woning. De glijbaan was ruim tien meter hoog en bedoeld als verrassing voor zijn dertigste verjaardag.

Zijn mama en zus zaten toen mee in het complot en lieten de jongeren toe om tijdens de afwezigheid van Sebastian die waterglijbaan te bouwen. De verrassing en het genoegen waren groot. Een heel weekend waagden Sebastian en zijn vrienden zich aan een duizelingwekkende glijpartij. Het werd een verjaardagsfeestje om nooit te vergeten.

En vergeten, dat deden ze inderdaad niet. Toen al werden plannen gesmeed om van deze activiteit een traditie te maken. De houten constructie werd wel verwijderd, want het zou een andere opvallende attractie worden.

Dit keer smeedde Sebastian wel mee de plannen. Hij bereikte een akkoord met de landbouwer die naast de woning een weiland bewerkt. Dat veld werd met een plastic folie afgedekt, met centraal een werfkraan en naast dit alles een kleine schans en een groot luchtkussen.

“Iedereen die het wil en waagt, kan zich op een surfplank of een rubberbootje of iets dat glijdt door de kraan laten voorttrekken”, zegt Sebastian. “Die kraan draait in rondjes en eens op snelheid kan de surfer het koord loslaten en zich naar de schans richten, om via de schans een sprong te nemen die uiteindelijk de deelnemer op het luchtkussen moet doen belanden.”

Meer materiaal

Voor deze organisatie is wel meer materiaal nodig dan voor de glijbaan. “Klopt”, gaat Sebastian verder. “Maar we kregen heel wat steun van Bouwmaterialen Kerremans, machineverhuur Wim, houthandel De Roover, Crystal Events en Sneeuwsport Vlaanderen. De bijkomende kosten proberen we met de verkoop van onder meer T-shirts betaald te krijgen. Hiervoor hebben we een vereniging opgericht onder de naam Forever Whatever.”

De hele constructie werd zaterdagavond door enkele van de bouwers getest en goed bevonden. Een fuif naast de constructie op zaterdagavond was de voorbode van een spectaculaire zondag waarbij iedereen die het wou ook een jump mocht maken.

© Patrick De Roo

“In ieder geval is het de bedoeling om elk jaar met een nieuw, spectaculair idee op de proppen te komen”, zegt Sebastian. “The sky is the limit, want stiekem hoop ik zo’n activiteit zelfs op De Schorre te kunnen organiseren. Een beetje zoals Xtreme Xperience. Uiteraard hadden we vorig jaar en hebben we ook dit jaar veel geluk met het weer. In ieder geval hebben we voor de komende jaren nog ideeën genoeg.”

Sebastian wil van de attractie van dit jaar in ieder geval een beeldverslag op YouTube plaatsen. “Dat deed ik vorig jaar ook al. Mijn eigen filmpje werd ruim 200.000 keer bekeken, maar als ik de views van de andere filmpjes op internet meetel, kom ik uit op ruim 10 miljoen. Ik ben nieuwsgierig wat het nu wordt.”

© Patrick De Roo