Huwelijksreis? Niet voor Sebastiaan Bornauw, die eerst nog even bij de Rode Duivels moet zijn

Sebastiaan Bornauw (24) zit in zijn wittebroodsweken. De verdediger huwde vorige week met zijn Ines tijdens een groot feest op Sicilië. Zelfs Jaap Reesema kwam zingen, maar nu een langere (exotische?) huwelijksreis organiseren zat er voor het koppel nog niet in. Bornauw is nog een week aan de slag bij de Rode Duivels.

Geen grote koffer of een grote reis. Sebastiaan Bornauw werd op het oefencomplex van de Rode Duivels afgezet door zijn vrouw Ines met een handbagagetrolley. De verdediger van Wolfsburg behoort onder bondscoach Domenico Tedesco tot de vaste kern van de Rode Duivels. In maart was hij er ook bij tegen Zweden en Duitsland en toen mocht hij tijdens de EK-kwalificatiematch in Stockholm (0-3) even hattrickheld Romelu Lukaku komen aflossen. Tijdens deze interlandperiode hoopt Bornauw op nieuwe kansen.

Sebastiaan Bornauw werd door zijn kersverse vrouw Ines afgezet aan het hotel van de Rode Duivels in Tubeke — © Photo News

Een selectie voor de Rode Duivels komt uiteraard nooit ongelegen. Al is het voor voetballer vaak een kwestie van alles goed te plannen. Een dikke week geleden stapte Bornauw in het huwelijksbootje met zijn vriendin Ines Van Geersdaele. Het wettelijke huwelijk had al eerder plaatsgevonden, maar nu was er een groot feest op Sicilië in een idyllisch decor. Meer bepaald op het domein Feudi del Pisciotto, een oude boerderij uit de 18de eeuw.

Jaap Reesema zingt

Op sociale media zijn er heel veel foto’s en filmpjes terug te vinden van het huwelijk. De gasten waren twee à drie dagen welkom en genoten met volle teugen. Camille De Bleeckere – dochter van oud-scheidsrechter Frank De Bleeckere – was een van de bruidsmeisjes van Ines, terwijl Sebastiaan onder meer gewezen RSCA-ploegmaats Yari Verschaeren, Hannes Delcroix en Daam Foulon had uitgenodigd. Die laatste voetbalt nu bij het Italiaanse Benevento.

Het hele feest werd opgeluisterd door Jaap Reesema. De Nederlandse zanger die nog populairder werd door het programma Liefde voor muziek, bracht met enkele bekende hits de sfeer en ambiance erin. Omdat geregeld te krijgen, zat Sebastiaans vader Kenneth – de CEO Non-Sports van Anderlecht – mee in het complot. Een dag later bekwamen het koppel en hun gasten aan de rand van het zwembad. De geblesseerde Yari Verschaeren gaf ons vorige week nog mee dat hij op Sicilië eens al zijn kopzorgen van zich af kon zetten.

Een grote uitgebreide huwelijksreis zat er na afloop dus niet meteen in. Daar moest rekening worden gehouden met een selectie voor de Duivels, maar Sebastiaan en Ines konden vorige week wel een paar dagjes profiteren in het buitenland. Wat later volgt, dat zien ze wel.

Maandag op het trainingsveld bij de Rode Duivels. — © BELGA

Interesse van Fulham?

Sebastiaan Bornauw kan zo alvast terugkijken op een heel mooi voorjaar. Bij zijn Duitse club Wolfsburg – dat achtste eindigde in de Bundesliga – werkte hij zich op tot een vaste waarde in de defensie. Hij speelde 28 wedstrijden en scoorde eind april ook tegen Mainz. Zijn contract bij de Volkswagenclub loopt nog tot 2026, maar volgens een aantal Engelse bronnen wordt de Belgische international gevolgd door enkele Engelse clubs. Het meest concreet zou Fulham zijn. Bornauw stak nooit onder stoelen of banken dat het een droom is om ooit in de Premier League te voetballen, maar tegelijkertijd voelt hij zich thuis bij Wolfsburg dat in 2021 nog 13,5 miljoen euro voor hem betaalde. Voor een prikje zal hij niet weg mogen.

Het is uitkijken naar de toekomst.