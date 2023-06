Mechels belofte-trainer Jelle Coen topkandidaat om coach te worden van Jong Genk

Racing Genk heeft zijn zinnen gezet op Jelle Coen (39) om Hans Somers op te volgen als coach van Jong Genk in 1B. De jonge coach bracht de beloften van KV Mechelen dit seizoen met vrij en vrank voetbal naar een mooie zevende plek in 2de afdeling VV B.

Enkele weken geleden maakte Racing Genk bekend dat de samenwerking met Hans Somers stopgezet werd. Jong Genk wist zich dit seizoen nipt te handhaven in 1B. “Ik had dat helemaal niet verwacht”, pikt Somers in. “We hadden enkele dagen voor de stopzetting van onze samenwerking enkele positieve gesprekken gehad. Tja, het is wat het is: waar de ene deur sluit, gaat een andere deur open. Ik heb enkele fijne jaren beleefd in Genk. En we zien wel wat er op mijn pad komt.”

Het was wel niet altijd eenvoudig om een belofte-elftal te runnen. Spelers die het voortreffelijk deden bij de beloften, werden ingelijfd bij de A-kern: El Khannous is ondertussen een vaste waarde bij Genk, Yentl Van Genechten staat zijn mannetje bij Eupen en Andras Németh is niet meer weg te denken uit de kern van HSV in de tweede Bundesliga. “Ik heb meer dan 42 spelers opgesteld in de periode dat ik coach was”, laat Hans Somers weten.

In de zoektocht naar een nieuwe T1 kwam Jong Genk bij Jelle Coen uit, die het voorbije seizoen coach was bij de beloften van KV Mechelen en hij is daarmee geen onbekende voor Wouter Vrancken. Coen was veertien jaar aan de slag bij KV – dit seizoen was hij verantwoordelijk voor de U23-ploeg, die het voortreffelijk deed in tweede afdeling. (tm, dsvn)