Terug naar het warme nest: twijfelende Romelu Lukaku kan bij Rode Duivels weer vertrouwen opdoen

Romelu Lukaku (30) traint pas woensdag mee met de Rode Duivels. De spits zit met twijfels na zijn enorme misser in de Champions League-finale en verkeert in dubio over zijn toekomst. Inter wil hem houden, maar valt er een nieuwe deal te regelen met Chelsea? Bij de nationale ploeg landt ‘Big Rom’ gelukkig in een warm nest waar hij zijn zorgen even kan vergeten. Tegen Oostenrijk en Estland is hij kandidaat-aanvoerder.