Geredde Colombiaanse kinderen liepen weg van reddingsteams

De kinderen die veertig dagen lang vermist waren na een vliegtuigcrash in het Colombiaanse Amazonewoud waren zo angstig dat ze wegliepen van de reddingsteams. Dat zegt hun grootvader.

De broers en zussen tussen één en dertien jaar oud werden gevonden nadat ze veertig dagen lang vermist waren in het Amazonewoud. Op 1 mei was het vliegtuigje waarmee ze op de vlucht waren voor rebellen neergestort. Twee volwassenen aan boord, onder wie de piloot, kwamen om bij het ongeluk.

De moeder van de kinderen vocht nog vier dagen voor haar leven, terwijl haar kinderen bij haar bleven en meel aten dat aan boord was. Magdalena Mucutuy zei uiteindelijk aan haar kinderen dat ze haar moesten achterlaten en vroeg de oudste, Lesly (13) om voor haar broer en zusjes te zorgen.

De grootvader van de vier vertelde dat de kinderen daarop onder leiding van de 13-jarige de jungle in. Ze leefden van vruchten en zaden en van water dat ze in een flesje opvingen. Van takken en grote bladeren maakten ze schuilplaatsen om zich tegen de regen te beschermen, zei de grootvader. Ze zouden ook één van de honderd hulppakketten gevonden hebben die door het leger werden gedropt in het gebied.

© AP

De kinderen die kampten met slaaptekort en doodsbang waren door de talloze bedreigingen in de jungle, renden volgens hun grootvader weg van de stemmen van de reddingsteams en van het geblaf van de speurhonden. “Ze waren bang. Ze verstopten zich in de bomen.”

Uiteindelijk werden ze afgelopen vrijdag toch gevonden door een commando speurders bestaande uit 120 militairen en meer dan zeventig inheemse bewoners van het Amazonegebied. Ze bevonden zich toen in een open plek in het woud, zonder schoenen, mager door ondervoeding en te vermoeid om verder te wandelen, volgens hun familie.

Het eerste wat Tien (5) aan zijn redders zei, was: “Mijn moeder is dood.” Zijn oudste zus Lesly (13) zei: “Ik heb honger.”

“Operatie Hoop gaat door”

De kinderen kregen de eerste zorgen van de soldaten, waarna ze met een helikopter geëvacueerd en verblijven nu in een militair ziekenhuis in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Colombiaanse president Gustavo Petro bezocht de kinderen er al. Volgens hun vader deed hij dat echter zonder toestemming van de familie en was het een PR-stunt.

Gustavo Petro had geen toestemming van de familie voor zijn ziekenhuisbezoek. — © AP

De kinderen blijven zeker nog twee tot drie weken in het ziekenhuis. Het jongste kind blijft voorlopig nog op de intensive care om beter in de gaten te worden gehouden.

Volgens sociaal werkers gaat het goed met de kinderen, ze tekenen en praten en zijn vrolijk, maar hebben tijd nodig om aan te sterken. Op een van de tekeningen die ze maakten, staat Wilson, een speurhond die tijdens de zoekacties vermist is geraakt in het Amazonewoud. “Hij is een paar dagen bij ons gebleven”, zei Lesly, “maar toen verdween hij plots.” Het leger zal naar eigen zeggen niet rusten voordat het de Mechelse herder vindt. “Niemand blijft achter. Operatie Hoop eindigt pas als hij gevonden is!”