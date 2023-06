Organisatie achter Golden Globes houdt het voor bekeken

De vereniging en de kopers maakten het nieuws maandag bekend in een persbericht.

De HFPA, die ongeveer honderd entertainmentjournalisten verenigt die verbonden zijn aan buitenlandse media, reikt al bijna 80 jaar de bekende Golden Globes uit aan film- en tv-sterren. De awardshow is na die van de Oscars wereldwijd het meest bekeken. Na beschuldigingen van racisme, seksisme en corruptie was de show de voorbije jaren echter in een negatief daglicht geraakt.

De verkoop van de Golden Globes aan een groep particuliere investeerders, waaronder de Amerikaanse miljardair Todd Boehly, werd aangekondigd in juli 2022. “Vandaag markeert een belangrijke mijlpaal in de evolutie van de Golden Globes”, zei Boehly. “De verkoop zal resulteren in de uiteindelijke ondergang van de HFPA”, aldus de gezamenlijke verklaring. Er is nog geen tijdschema voor de ontbinding gespecificeerd.