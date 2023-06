Eritrea sluit zich 16 jaar na vertrek opnieuw aan bij Oost-Afrikaans regionaal blok

Eritrea heeft zich opnieuw aangesloten bij het Oost-Afrikaanse regionale samenwerkingsverband IGAD (Intergouvernementele Autoriteit voor Ontwikkeling), bijna zestien jaar nadat het land het blok had verlaten.

Dat heeft minister van Informatie Yerman Meskel maandag bekendgemaakt.

Eritrea heeft zijn activiteiten binnen IGAD hervat en zijn zitje aan tafel bij de top, die momenteel plaatsvindt in Djibouti, weer ingenomen, aldus de Eritrese minister. IGAD bestaat nu uit zeven landen.

De minister zei dat zijn land bereid was om deel te nemen “aan inspanningen om vrede, stabiliteit en regionale integratie te bevorderen”.

Het autoritaire land keerde IGAD in 2007 de rug toe na een reeks meningsverschillen, met name over het besluit van het blok om Kenia te vragen toe te zien op de oplossing van een grensgeschil tussen Ethiopië en Eritrea.