Drie doden en duizenden evacuaties na zware regenval in Cuba

In Cuba zijn drie mensen om het leven gekomen als gevolg van de hevige regenval in het oosten en het centrum van het land. Duizenden inwoners zijn intussen ook geëvacueerd, melden lokale autoriteiten.

De regenval, die donderdag begon, is de laatste 24 uur wat in hevigheid afgenomen, maar de reddingsoperaties gaan vooralsnog gewoon door. Vooral provincies in het oosten van het eiland en de provincie Sancti Spiritus in het centrum zijn zwaar getroffen.

De civiele bescherming van Camaguey, een van de grootste Cubaanse steden, meldde maandag in een verklaring dat een 56-jarig man dood was aangetroffen bij een stuwdam en dat er onderzoek loopt naar het overlijden van een 67-jarige man. De autoriteiten van de provincie Granma meldden eerder al dat een 60-jarige man verdronken was.

In diezelfde provincie werden intussen ook bijna 7.500 mensen uit hun huizen geëvacueerd, terwijl in de provincie Las Tunas zowat 700 hectare gewassen werden vernietigd. Ook bruggen, wegen en rioleringssystemen zijn zwaar beschadigd door de hevige regenval, die ook het treinverkeer van en naar hoofdstad Havana verstoorde.