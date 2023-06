Dood gewaande vrouw blijkt nog te ademen en beukt tijdens wake op doodskist

Lugubere verrassing voor de familie van een 76-jarige Ecuadoraanse vrouw. Zij werd vrijdag doodverklaard, maar tijdens de wake later op de dag bleek ze toch nog te ademen en begon ze plots op de doodskist te kloppen. De overheid is een onderzoek gestart.

Op haar 76ste werd de gepensioneerde verpleegster Bella Montoya vrijdag naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw leek een hartaanval gehad te hebben en was bewusteloos. Toen reanimatie door de dokter van dienst niets uithaalde, werd ze ter plaatse doodverklaard. De familie kreeg een overlijdenscertificaat en alle nodige documenten mee.

Haar familieleden brachten haar naar een funerarium en hielden diezelfde avond nog een wake. Tot ze plots vreemde geluiden begonnen te horen. “We waren daar met ongeveer twintig personen”, zegt zoon Gilberto Barbera aan AP. “Ongeveer vijf uur ver in de wake kwam er vreemd geluid uit de kist. Mijn moeder was in doeken gewikkeld en beukte plots op die kist. Toen we dichterbij kwamen, zagen we dat ze zwaar ademde. We zijn er enorm van geschrokken.”

Montoya werd meteen naar het ziekenhuis van Babahoyo, in het centrum van het land, gebracht. Daar ligt ze nu op intensieve zorg aan de beademing. De toestand van de vrouw blijft wel precair, zeiden de dokters, en het is lang niet zeker dat ze nog lang zal leven. De zaak zal wel onderzocht worden door het ministerie van Volksgezondheid in het land. Onder meer de dokters die de vrouw gezien hebben zullen onderzocht worden, net als de manier waarop het ziekenhuis overlijdenscertificaten uitdeelt.