Voormalig Olympisch kampioene (32) overleed tijdens bevalling, haar omgeving wist wellicht niet dat ze hoogzwanger was

Amper 32 jaar was gewezen wereld- en Olympisch kampioene Tori Bowie toen ze dood aangetroffen werd in haar woning in Winter Garden, een buitenwijk van het Amerikaanse Orlando. De autopsie heeft nu uitgewezen waar ze aan overleden is: de hoogzwangere Bowie liet het leven tijdens de bevalling.

Op de dag van haar overlijden voerde de politie een controle uit in haar woning, nadat enkele buren hadden gemeld dat ze Bowie al enkele dagen niet gezien hadden. De agenten troffen haar levenloze lichaam aan, maar de doodsoorzaak was niet duidelijk. De autopsie heeft daar nu wel duidelijkheid in gebracht.

Volgens het verslag daarvan kwam net voor haar overlijden haar dochter Ariana om het leven. Dat gebeurde tijdens de bevalling, en even later overleed ook Bowie zelf. Er waren meerdere doodsoorzaken, waaronder ademnood en eclampsie. Dat laatste is een zeldzame complicatie en kan beroertes en epileptische aanvallen veroorzaken.

© REUTERS

Die eclampsie komt in de VS veel vaker voor bij zwarte vrouwen, zo blijkt uit data. “Onder meer door gebrekkige toegang tot gezondheidszorg en chronische stress is het risico op overlijdens tijdens de bevalling groter bij zwarte vrouwen”, schrijft BET. “Dat is duidelijk iets waar nog aan gewerkt moet worden.” Volgens het autopsieverslag wisten de familieleden en vrienden van Bowie vermoedelijk niet dat ze hoogzwanger was.

Bowie was een enorm atletiektalent. Ze won goud op de Olympische Spelen van 2016 in Rio als deel van het 4x100 meter-team van de VS. Op diezelfde Spelen won ze op de 100 en 200 meter zilver en brons. Een jaar later won ze op het WK in Londen in dezelfde discipline en in de 100 meter solo goud. Ze groeide op in Mississippi en leek voorbestemd voor een grote carrière in het basketbal, maar uiteindelijk bleek atletiek toch meer haar ding.