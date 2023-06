22 Amerikaanse soldaten gewond bij helikopterongeval in Syrië

“Op 11 juni zijn 22 Amerikaanse soldaten gewond geraakt bij een ongeval met een helikopter in het noordoosten van Syrië”, aldus het CENTCOM. De soldaten liepen diverse verwondingen op. “Tien van de gewonden zijn buiten de zone van operaties van het centrale commando overgebracht voor verzorging.”

Het commando zegt nog dat de oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Wel is “geen enkel vijandelijk schot gemeld”, klinkt het.

Het is zeldzaam dat de VS zulke incidenten in Syrië rapporteren. In dat land zijn de troepen van de internationale coalitie tegen jihadisten, met name Amerikaanse troepen, ingezet in de invloedszones van de Koerdische troepen en hun bondgenoten in het noordoosten van Syrië. De Amerikaanse troepen zijn ook aanwezig op de basis al-Tanf in het zuiden, dicht bij de Jordaanse en Iraakse grenzen.

Amerikaanse basissen zijn er afgelopen jaar al meermaals het doelwit geweest van aanvallen, vooral door cellen die banden hebben met terreurgroep Islamitische Staat of met Iran.